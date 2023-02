Derékba tört sorsok: nem Bruce Willis az egyetlen, akinek meg kellett hozni ezt a sorsfordító döntést

Ők azok, akiket már csak régi filmekben láthatunk a kamerák előtt.

Annak ellenére, hogy hihetetlen karriert futottak be, és a rajongók által világszerte kedvelt tévéműsorok és filmek repertoárja van a hátuk mögött, mindig szomorú, amikor kedvenc sztárjaink bejelentik visszavonulásukat – különösen akkor, ha az egészségi állapotuk miatt nem mindig önszántukból teszik ezt.

Íme néhány sztár, akik megerősítették, hogy befejezik színészi pályafutásukat a betegségük miatt.

Bruce Willis

Bruce Willis amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

Bruce felesége Emma Heming, a színész volt neje, Demi Moore és gyermekeik márciusban tudatták a nyilvánossággal, hogy Willis egészségügyi problémái miatt visszavonul.

„Bruce minden nagyszerű támogatójával családként szerettük volna megosztani, hogy szeretett Bruce-unk egészségügyi problémákkal küzd. Nemrégiben afáziát diagnosztizáltak nála, ami hatással van a kognitív képességeire. Ennek eredményeként Bruce visszavonul a színészettől, amely oly sokat jelentett a számára.”

Az afázia a nyelvhasználat képességének zavara. Az afáziás nem képes teljes értékűen használni a nyelvet, nem tudja kimondani, elmondani azt, amit akar. A bal agyfélteke lokálisan sérülhet. A beteg számára nehézséget okoz a szavak kiválasztása, a beszéde akadozó lesz. A betegség emellett memóriazavarokat is okozhat.

Christina Applegate

Christina Applegate amerikai színésznő a nevét viselő csillag avatási ünnepségén a Hollywoodi hírességek sétányán, Los Angelesben 2022. november 14-én (Fotó: MTI/EPA/Nina Prommer)

Christina maga osztotta meg, hogy szklerózis multiplex diagnózisa miatt visszavonul a színészkedéstől. A Dead to Me színésznőjénél 2021-ben diagnosztizálták a degeneratív autoimmun betegséget, amely az idegrendszert támadja meg, és köztudottan hatással van a test mozgására és a memóriára.

„Jelenleg el sem tudnám képzelni, hogy reggel 5-kor keljek fel és 12-14 órát töltsek egy forgatáson.”

A színésznő azonban hozzátette, hogy szinkronszerepeket a jövőben is vállalni fog, de érdeklődik a produceri munkák iránt is.

Gene Hackman

A Bonnie és Clyde 93 éves színésze elárulta, hogy még 2004-ben döntött a visszavonulás mellett, miután egy orvos figyelmeztette, hogy túl sok stressz éri, ami szívproblémákat okozhat.

„Nem vertem nagy dobra a visszavonulásomat, de igen, nem fogok többé színészkedni. Hiányzik a tényleges színészi munka, hiszen ezt csináltam majdnem hatavan éven át, és nagyon szerettem, de a munka már túl stresszes számomra.”

Nyugdíjba vonulása óta Gene író lett, és a show-bizniszből való távozása óta négy regényt adott ki.

Michael J. Fox

Michael J. Fox (Fotó: EPA/David Swanson)

Michaelnél 1991-ben, mindössze 29 évesen diagnosztizálták a Parkinson-kórt. 2022-ben adta ki memoárját, a No Time Like the Future-t, ebben megerősítette, hogy „második nyugdíjba vonul”, miután 2000-ben már félig visszavonult.

„Mindennek eljön az ideje, és az az idő, amikor tizenkét órás munkanapokat csináltam végig, és hét ldalnyi párbeszédet memorizáltam, a legjobb, ha már mögöttem van. Legalábbis egyelőre. (…) Második nyugdíjba vonulok. Ez változhat, mert minden változik. De ha ez a színészi pályafutásom vége, hát legyen így.”

A 61 éves Michael J. Fox most a Parkinson-kór gyógymódja kutatásának élharcosa is. 2000-ben, kilenc évvel azután, hogy 29 éves korában diagnosztizálták nála a betegséget, megnyitotta a Michael J. Fox Alapítványt a Parkinson-kutatásért.