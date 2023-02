A nap, amikor Katalin hercegné valóra váltotta egy beteg kislány álmát

Vilmos herceg feleségének aranyból van a szíve.

Kétségtelen, hogy Katlain nagy hatást gyakorol mindenkire, akivel találkozik.

Katalin hercegné és Mila Sneddon Fotó: Jane Barlow – WPA Pool/Getty Images)

Mila Sneddon számára egy álom vált valóra azzal, hogy beszélhetett a hercegnével, a kislánynak pedig egy különleges kérése is volt.

Katalin és Mila még 2020 őszén beszéltek először egy Zoom-híváson keresztül. A hercegné azután kereste fel a kislányt – akinél a vérrák egy ritka formáját diagnosztizálták –, hogy kiválasztott egy megható fotót a Hold Still című könyvébe Miláról, amely a járvány idején készült.

Mila, akihez édesanyja, Lynda is csatlakozott a virtuális beszélgetésen, elmondta, hogy nagyon szeretne egyszer élőben is találkozni a hercegnével, és ezzel kapcsolatban egy konkrét kérést is megfogalmazott.

Katalin hercegné és Mila Sneddon (Fotó: Jane Barlow – WPA Pool/Getty Images)

Mila megkérdezte Katalintól, hogy viselne-e rózsaszín ruhát, ha egyszer lehetőségük nyílik találkozni. A hercegné pedig tartotta a szavát. Katalin egy gyönyörű fukszia színű ruhát viselt, amikor személyesen találkozott Milával az edinburghi Holyroodhouse-palotában.

„Szia Mila, nézzenek oda! Szeretnélek megölelni, annyira örülök, hogy személyesen is találkozunk”

– mondta a hercegné.

Mila anyukája, Lynda kizárólag a Hello magazinnak mesélt arról, hogy milyen rendkívüli hatással volt Katalin a lányára.

„Annyira gondoskodó és figyelmes volt. Igazi anyai gyengédséget éreztem abból, ahogyan Milával beszélt.”

Kapcsolódó tartalom