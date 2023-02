Kisemmizné unokáját Priscilla Presley, elharapództak az indulatok

Egy, a családhoz közel álló bennfentes az Entertainment Tonightnak elmondta, hogy a nagymama és unokája már nem beszél egymással, mivel Priscilla úgy döntött, hogy megtámadja lánya végrendeletét.

– mondta a forrás.

Bár Riley jobb szerentné magánúton rendezni a vitát, állítólag felkészült egy hosszú bírósági csatára is a nagymamájával szemben.

