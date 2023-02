Újra összeáll a kétezres évek népszerű popbandája

A brit popegyüttes, amely a 2000-es évek elején slágerek sorával és egy népszerű sorozattal büszkélkedhetett, még ebben az évben újra összeáll egy turnéra a 25. évfordulójuk tiszteletére.

S Club 7 will reunite to embark on a UK and Ireland area tour to mark the band’s 25th anniversary 🙌https://t.co/IXjEZfa05L

— Metro (@MetroUK) February 13, 2023