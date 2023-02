Egymás támogatásával jut túl a kihívásokon Balássy Betty és Varga Feri

Balássy Betty és Varga Feri három gyermeket nevelnek, több háziállatuk van, zenei karriert építenek közösen, és mindkettőjüknek akad egy-egy hobbija is. Az énekes házaspár a koncertek mellett szívesen vállal televíziós szerepléseket is, de hogy a magánélet, a színpad, valamint az „énidő” hogyan fér bele életükbe, arról a Duna Önök kérték műsorának vendégeiként meséltek a Házasság Hete alkalmából.

A család és a színpadi lét között egyensúlyoz Balássy Betty és Varga Feri. Lassan két évtizede, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket, a zenészházaspár Bálint-napon, az Önök kérték vendégeként idézte fel, annak idején miért választották a házasság intézményét kapcsolatuk erősségének kifejezésére, de jegygyűrűik kalandos történetét is megosztották a műsor háziasszonyával, Bényi Ildikóval.

„Az egyik énekes tanítványom ékszerész, ő készítette el az elképzeléseink alapján a karikagyűrűinket. De nem mindig hordjuk őket, most is a dobozukban vannak. Megőriztük azt a gyűrűpárt is, amit annak idején vásároltunk, amikor 18 évvel ezelőtt összeházasodtunk. Egy kis semmiség, csak szalmakarikának hívjuk, de nekünk nagyon sokat jelent” – mesélte Balássy Betty, aki az anyaság mellett sem a koncertezéssel, sem a tanítással nem hagyott fel. Az énekesnőt kiteljesedésében férje is támogatja, ő vigyáz a gyerekekre, akkor is, amikor az anyukájuk western táncórákat vesz.

„Két gyermeket terveztünk eredetileg, és bár szóba került, hogy lehetne egyszer akár három is, későbbre időzítettük volna. Miksa fiunk azonban előbb szeretett volna jönni. Kavalkád az életünk nagycsaládosként, ráadásul kutyát, macskát és egy kaméleont is tartunk. Bár nem ezt hoztuk otthonról, örülünk, hogy így élünk” – fejtette ki Varga Feri, aki az éneklés mellett a pandémia alatt kitanult asztalos szakmáját sem hanyagolja, a mai napig gyakran dolgozik a műhelyében.

Kiemelt kép: Balássy Betty és Varga Feri az Önök kérték műsorában (Fotó: MTVA)