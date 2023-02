Vilmos herceg tajtékzik, megmásíthatatlan fogadalmat tett Harry miatt

III. Károly január végén arra kérte Canterbury érsekét, hogy játsszon közvetítő szerepet, ugyanis azt szeretné, ha kisebbik fia, Harry herceg is részt venne májusi koronázásán. A Mail on Sunday értesülései szerint azonban a terv ellenállásba ütközött Vilmos herceg részéről.

Prince William is justifiably angrier than he’s ever been with Harry.

But given Charles is determined to have the Sussexes at the Coronation, it’s now up to the king to protect his eldest son.

My new @MailOnline columnhttps://t.co/x7nod7gwR8

— Dan Wootton (@danwootton) February 13, 2023