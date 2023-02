Tragikusan fiatalon elhunyt az egykori gyereksztár

A TMZ szerint az egykori gyereksztárt szombat este találták holtan egy Los Angeles-i hajléktalanszállón.

Bár a halál hivatalos okát nem hozták nyilvánosságra, a források azt nyilatkozták a lapnak, hogy Austin fentanil túladagolásban halt meg.

Az elhunyt színész családja is megerősítette a hírt hétfőn, és kiadtak egy közleményt arról, hogy Majors „szerető, művészi, briliáns és kedves ember” volt.

Austin Majors, a former child actor who appeared on several episodes of "NYPD Blue," has died. He was 27.

Majors also appeared in several other TV shows, including "ER," "NCIS," "Desperate Housewives" and "How I Met Your Mother." https://t.co/XxcgkvlpQg

— USA TODAY (@USATODAY) February 14, 2023