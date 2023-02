John Bon Jovinak 43 éve gimis szerelméért dobog a szíve – ez a sztárpár házasságának titka

Egy világhírű rocksztár, aki nem falja a nőket. Ő Jon Bon Jovi, akinek a házassága a mai napig is erős, hiszen biztos alapokon nyugszik.

Híres dala, a You Give Love a Bad Name ellenére Jon Bon Jovi valójában nem kelti rossz hírét a szerelemnek. Sőt, az ő verziója a szerelemről olyan, amit mi is szívesen átélnénk.

Bon Jovi idén áprilisban ünnepli 34. házassági évfordulóját középiskolai szerelmével, Dorotheával, akivel 18 éves koruk óta ismerik egymást. Első találkozásuk pontosan 43 évvel ezelőtt történt, miután Jon megpróbálta lemásolni Dorothea válaszait egy történelemdolgozat írásakor.

„Azonnal vonzódtam hozzá, amint megláttam, és ez azóta sem változott”

– mesélte John egy korábbi interjúban.

Kapcsolatuk a húszas éveikben annak ellenére kitartott, hogy John zenei karrierjét egyengette az Atlantic City Expressway és a Rest formációkban, miközben másod-unokatestvére, Tony Bongiovi tulajdonában lévő manhattani The Power Station stúdióban dolgozott mindenesként, ahol olyan sztárokkal találkozott, mint Mick Jagger vagy David Bowie.

A Bon Jovi együttes első albumával 1984-ben futott be, de a gyorsan jött hírnév miatt sem távolodott el egymástól a pár, akik 1989-ben az akkori turnéjuk alatt átugrottak Las Vegasba, és hivatalosan is összeházasodtak.

John és Dorothea együtt nőtt fel, együtt fejlődött, felesége volt John legnagyobb támogatója, és a mai napig is szeretnek a másik társaságában szórakozni. A titkuk nyitja viszont Jon szerint a kölcsönös tisztelet, és az, hogy Dorothea nem korlátozta, hanem engedte kibontakozni férje ambícióit.

„Az, hogy a házasságunk a négy gyerek felnevelését, a turnézást és a hollywoodi nyomást is túlélte, szerintem azért lehet, mert ugyanolyan ütemben fejlődünk. Egyfelé mozdult az életünk, és nem ellentétes irányba”

– nyilatkozta a sztárfeleség néhány éve a People-nak.

Ennyi évvel később pedig mindketten úgy vélik, hogy még közelebb kerültek egymáshoz, ennek oka pedig az, hogy a családi életük egyáltalán nem olyan rock and rollos, kapcsolatuk négy közös gyermekükkel a 28 éves Stephanie-val, a 26 éves Jesse-vel, a 19 éves Jacobbal és a 17 éves Romeóval pedig igazán szoros. Emiatt pedig John szerint a feleségét illeti a dicséret, aki mindig is különválasztotta a rocksztárt a családfőtől.