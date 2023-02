DiCaprio átlépte a határt vagy sem? Az internet ítélkezett a sármőr felett

Mint sok hírességet, Leonardo DiCapriót is gyakran sújtják a randizási életéről szóló pletykák, legutóbb a 48 éves színész és a 19 éves modell, Eden Polani körül kezdtek keringeni a hírek. A múlt hónapban lefotózták őket együtt egy partin és az internet gyorsan meggyőződött arról, hogy Polani a legújabb a sokkal fiatalabb nők hosszú sorában, akik DiCaprióval randiztak.

A korkülönbség a romantikus kapcsolatokban olyan téma, amelyet folyamatosan vitatnak a közösségi médiában, és az érvelők egyik fele keményen ellenzi, megkérdőjelezve, hogy pontosan miről is beszélgethet egy ilyen nagy korkülönbséggel rendelkező pár, és hogy egy olyan idősebb férfi, mint DiCaprio, miért akar egyáltalán olyasvalakivel járni, akinek ennyivel kevesebb élettapasztalata van, mint neki – írta honlapján Men’s Health.

„Nem illegális, az biztos, de attól még elég durva” – ez a lényege annak, amelyet sokan állítanak a Twitteren és a TikTokon. Ez a meggyőződés csak erősödött, amikor észrevették, hogy DiCaprio és Polani között pontosan annyi a korkülönbség, mint a The Last of Us sztárjai, Pedro Pascal és Bella Ramsey között, akik a sorozatban pótapa-lánya viszonyt formálnak meg.

Ezen az sem segít, hogy DiCaprio hírhedt arról, hogy többször is fiatalabb nőket szedett fel, legutóbb a 23 éves színésznőt, Victoria Lamost. Egy visszatérő viccet is emlegetnek, miszerint a kapcsolatai mind véget érnek, miután a barátnői betöltik a 25-öt. Mivel véget is érnek. De ezúttal úgy tűnik, hogy a pletykák hamisak.

„Leo és Eden történetesen egymás mellett ültek a partin, és ugyanabban a csoportban lógtak” – mondta a People magazinnak egy DiCaprióhoz közel álló forrás. „Csak azért, mert Leo esetleg beszélget egy lánnyal vagy együtt ül vele, még nem jelenti azt, hogy randizik is vele”. Jó tudni, hogy Leónak van egy alsó korhatára. Polani még meg sem született, amikor a Titanicot bemutatták. Ennek ellenére a közvélemény azzal most már egyértelműen egyetért, hogy Leo randizási szokásai átlepnek egy határt.

