Kate Winslet fél életét vesztegette arra, ami most kiderült a Titanicról

Kate Winslet elárulta, mit gondol a vírusszerűen terjedő Titanicos ajtóelméletről. Vajon Jack és Rose összeillett volna?

Huszonöt évvel a Titanic című film megjelenése után Kate Winsletet még mindig arról faggatják, hogy vajon ő és Leonardo DiCaprio karaktere is felfért volna-e a vízen lebegő ajtóra, és túlélhette volna-e mindkét karakter a tragikus hajókatasztrófát – közölte a Just Jared.

Egy olyan rajongói elmélet kering arról, hogy Kate Rose-ja és Leonardo Jackje együtt is egyensúlyozhatott volna az ajtón. James Cameron rendező régóta tagadja, hogy mindketten elférhettek volna. Még egy tudományos vizsgálatot is végeztetett, amely meglepő eredményt hozott.

Most Kate is megszólalt a témában, és elárulta, mit gondol az esélyekről. Elmondta, hogy valóban egyetért a rajongókkal, miután évekig ismétlődően feltették neki a kérdést. „Igen, szerintem valószínűleg megúszhatta volna az ajtón” – vallotta be.

„Úgy értem, tudjátok, ez egy olyan dolog, amivel őszintén szólva együtt élek, hogy vajon túlélhette volna az ajtón? Már 40 éves vagyok. Több mint a fél életemet azzal a kérdéssel éltem le, hogy vajon Jack felfért volna-e az ajtóra vagy sem.”

Hozzátette, hogy az elméletet a leginkább neki kellett megvitatnia, és azt mondta, hogy most már megérdemli, hogy birtokolhassa a problémás ajtót. A színésznő azt is javasolta, hogy újra teszteljék az elméletet Leonardóval.

Kapcsolódó tartalom