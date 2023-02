Jó hírt kaptak a The Last of Us rajongói

Ha éppen azon gondolkozna, hogy a Super Bowl végét vagy a The Last of Us következő epizódját nézze meg vasárnap, akkor van egy jó hírünk, az HBO ugyanis jó előre megoldotta, hogy senki sem maradjon le az új zászlóshajó sorozatuk következő részéről.

HBO will air episode five of The Last of Us on Friday, February 10 instead of Super Bowl Sunday. https://t.co/ptDCk1fBt9 pic.twitter.com/aw84PFTxd6

— IGN (@IGN) February 6, 2023