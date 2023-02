Mila Kunis számonkérte Reese Whiterspoont, hogy mit művelt a férjével a vörös szőnyegen

Ashton Kutcher és a szőke szépség között szikrázott a levegő. Vagy mégsem?

Nemcsak a rajongóknak szúrt szemet Reese Whiterspoon és Ashton Kutcher vörös szőnyeges fotója, hanem a színész feleségének, Mila Kunisnak is. A Your Place or Mine két sztárja között érezhető volt a filmben a kémia, azonban a romantikus vígjáték premierjén akár két idegen, úgy állt egymás mellett a két sztár.

Ashton Kutcher és Reese Witherspoon a Your Place or Mine premierjén 2023. január 30-án (Fotó: Rodin Eckenroth/FilmMagic)

Reese Witherspoon egy új interjúban elárulta, hogy Mila külön e-mailt írt nekik a szuper kínos vörös szőnyeges fotóik miatt.

„Mila konkrétan megírta, hogy borzasztó kellemetlenül néztünk ki együtt a fotókon”

– mesélte nevetve a Doktor Szöszi sztárja, aki azt is elmondta, hogy miért volt ez így.

Ashton Kutcher és Reese Witherspoon a Your Place or Mine premierjén 2023. január 30-án (Fotó: Rodin Eckenroth/FilmMagic)

Mint Reese elmondásából kiderült, ő és Mila nagyon régóta barátnők. Noha a filmben, ami egy távkapcsolatot mutat be, jól mutatott Whiterspoon és Kutcher kémiája, sőt még barátság is kialakult kettejük között, de valamiért a premieren megszűnt ez a varázs.

