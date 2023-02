Újra porondon András herceg botrányinterjújának megalázó részletei

Filmet készít a Netflix András yorki herceg 2019-es elhíresült - óriási hazai és nemzetközi botrányt kavaró - BBC-interjújáról, amelyben III. Károly brit uralkodó öccse igyekezett magyarázni kapcsolatát az amerikai Jeffrey Epsteinnel, akit fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt ítéltek el - írta a The Hollywood Reporter.

A yorki herceg a BBC televízió Newsnight című oknyomozó magazinműsorában váltig tagadta, hogy valaha is szexuális kapcsolata lett volna Virginia Roberts-Giuffréval, vagy hogy egyáltalán találkozott volna vele.

András herceg 2019. november 20-án bejelentette, hogy „belátható időre” visszavonul közéleti tevékenységétől. A hercegről évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein amerikai üzletemberrel, aki a börtönt is megjárta fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt. A brit uralkodó harmadik gyermeke a BBC televíziónak adott és november 16-án sugárzott interjújában tagadta, hogy szexuális kapcsolata lett volna fiatalkorú lánnyal, és azt állította, semmit nem tudott Epstein bűncselekményeiről, amíg el nem ítélték emiatt. Az interjú azonban egyre nagyobbra dagadó botrányt kavart, ami miatt András a visszavonulást választotta.

MTI/EPA/AAP/David Mariuz

Virginia Roberts-Giuffre azzal vádolta meg András yorki herceget, hogy szexuális kapcsolatot folytatott vele 2001-ben, amikor ő még fiatalkorú lány volt. A Scoop című filmben az alkotók a nevezetes interjú történetét járják körbe: bemutatják, hogy a BBC hogyan egyezkedett a yorki herceggel és munkatársaival a televíziós megjelenésről, hogyan zajlottak az interjú próbái, aztán maga a beszélgetés hogyan folyt, végül gazdag képet adnak a szóban forgó Newsnight-epizód megalázó következményeiről is.

András yorki herceget Rufus Sewell, a Newsnight műsorvezetőjét, Emily Maitlis-t pedig Gillian Anderson játssza a filmben. Keeley Hawes látható majd a yorki herceg egykori titkára, Billie Piper pedig Sam McAlister televíziós producer szerepében.

Az exkluzív televíziós interjúk megszervezéséről ismert Sam McAlister könyvet is kiadott Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews (A BBC legmeghökkentőbb interjúinak kulisszái mögött) címmel, és a yorki herceg esetét feldolgozó filmnek is ez a kötet adja az alapját.

A szóban forgó Newsnight-interjú 2019 novemberében került adásba, és azért volt különösen érdekes, mert András hercegről már évekkel korábban kiderült, hogy közeli üzleti és baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel, akit nem sokkal az interjú előtt holtan találták börtöncellájában. A halottkémi vizsgálat megállapítása szerint öngyilkosságot követett el. Epstein ellen szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata polgári peres keresetet nyújtott be egy floridai bíróságon. A feljelentő, Virginia Roberts-Giuffre szerint Epstein New Yorkban, Londonban és az Amerikai Virgin-szigeteken 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A nő 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

Kapcsolódó tartalom

A yorki herceg az interjúban kijelentette: arra sem emlékszik, hogy egyáltalán bármikor is találkozott volna a nővel. Arról a fotóról, amelyen Virginia Roberts-Giuffre-t átkarolja, azt mondta: nemrégiben megpróbálta kivizsgáltatni, hogy nem hamisítványról van-e szó, mivel a képen ábrázolt jelenetre sem emlékszik. Kijelentette azt is, nem felelhet meg a valóságnak Roberts-Giuffre állítása arról, hogy 2001. március 10-én is szexuális kapcsolatot folytattak Londonban, mert a herceg szavai szerint aznap egyik leányát, Beatrix hercegnőt vitte egy Pizza Express étteremben tartott születésnapi partira, márpedig ő erre pontosan emlékszik, hiszen igencsak ritka és szokatlan eseménynek számít, hogy ő egy Pizza Express étteremben megforduljon.

A herceg udvari forrásokból származó nem hivatalos médiaértesülések szerint azért egyezett bele a BBC-interjúba, hogy tisztázza magát a hosszú évek óta parázsló ügyben. Széles körben cinikusnak ítélt kijelentései azonban pontosan az ellenkező hatást érték el: az interjú egyre nagyobbra dagadó botrányt kavart, és András közéleti szereplőként betöltött státusa végül tarthatatlanná vált.

2022 elején András herceg peren kívül megegyezett a szexuális visszaéléssel kapcsolatos eljárásban, és sajtóértesülések szerint 12 millió font (5,2 milliárd forint) kártérítés megfizetését vállalta Virginia Roberts-Giuffre számára.