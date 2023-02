Jeremy Renner nem adja fel, karrierje múlhat rajta

A Marvel-filmek 52 éves sztárja jelenleg Los Angeles-i otthonában lábadozik a balesete után. Renner kis híján belehalt súlyos sérüléseibe, a kórházba kritikus állapotban szállították. Több helyreállító műtét után, a színészt hazaengedték, de továbbra is ellátásra szorul, és komoly fizikoterápiás hónapok állnak még előtte.

Arról egyelőre még nincsenek hírek, hogy Renner száz százalékosan fel fog-e épülni.

A színész minden esetre folyamatosan tájékoztatja rajongóit a hogylétéről, a minap Instagramra töltött fel egy fotót, amelyen edzős kellékei láthatóak. „Fizikoterápiás vasárnap” – írta a képhez.

Jeremy Renner continues physical therapy process after breaking more than 30 bones in snowplow accident https://t.co/E1XH6WgeF0

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 6, 2023