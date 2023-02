Jennifer Lopez egyenes adásban pirított rá a világfájdalmas arcot vágó Ben Affleckre

A Grammy-gála a világ legnagyszerűbb dalaival, fellépőivel és a legkiválóbb zenészek egy teremben való jelenlétével mondhatjuk, hogy inkább koncert, mintsem egy unalmas vacsora. De látszólag még a sok zene sem tudta elvarázsolni Ben Afflecket, aki felesége, az énekesnő Jennifer Lopez partnereként vett részt a ceremónián. Valahányszor a kamera őt mutatta, a “Sad Affleck-mémről” már elhíresült Affleck-arc visszatért.

A Twitter persze azonnal felkapta a színész visszafogottan bulizó, vagyis valljuk be, unott arckifejezését, melyhez záporoztak a viccesebbnél viccesebb kommentek:



“Szerinted túl hosszú a Grammy? Képzeld el, hogy érzi magát Ben Affleck” – írta az egyik felhasználó. Egy másik megjegyezte: Ben Affleck mindenhol introvertált. Most mindenki láthatja, ahogy az akkumulátorai valós időben merülnek le. Emberünk már csak 23%-os töltöttségen van.

Egy harmadik felhasználó pedig így viccelődött: “Ben Affleck annyira következetes a nyomorúságában, hogy szinte csodálnom.”

Ben unott hangulata felesége, Jennifer előtt is lelepleződött, aki a kamerák kereszttüzében pirított rá párjára, hogy szedje egy kicsit össze magát, ha már mindenki őket veszi.

“Ne csináld! Légy már kicsit barátságosabb! Légy motivált!” – próbálta fellelkesíteni férjét Jen, amire Bentől egy halovány “próbálkozom” reakciót kapott.

Mindez a műsor közben így nézett ki:

