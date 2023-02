Gyermeke születése miatt oszlatta fel zenekarát az énekes

Megszületett a Panic! at the Disco frontemberének első gyermeke, amely egyben bandája végét is jelentette.

Világra jött Brendon Urie és felesége, Sarah első közös gyermeke, erősítette meg egy forrás a Page Sixnek. Brendon Urie welcomes baby with wife Sarah after Panic! at the Disco breakup https://t.co/ESbbbEZcRf pic.twitter.com/RmAG8aVL2a — Page Six (@PageSix) February 6, 2023 A 35 éves énekes alig pár hete osztotta meg rajongóival, hogy hamarosan apai örömök elé néz, és ezért közel húsz év után feloszlatja népszerű zenekarát, a Panic! at the Disco-t, hogy több időt tudjon szentelni a családjának. „Néha egy utazásnak véget kell érnie ahhoz, hogy egy új kezdődhessen. Ezzel az életemnek ezen fejezetét lezárom, és a családomra fogok koncentrálni és energiát fordítani" – Brendon a posztot azzal zárta, hogy köszönetet mondott a rajongóknak. A 35 éves énekes – aki 2004-ben alapította az együttest gyerekkori haverjaival, Ryan Ross-szal, Spencer Smith-szel és Brent Wilsonnal – 2009-ben ismerte meg Sarah-t, két évvel később pedig megkérte a kozmetikus kezét. 2013-ban házasodtak össze.