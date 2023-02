Adele szerelme a Grammyn "húzott be" Dwayne Johnsonnak

Hatalmas partival ünnepelték a tegnap este megrendezésre kerülő 65. Grammy-díjátadó gálát. Ahogy az lenni szokott, a sztárvilág színe-java, énekesek és színészek is megjelentek a neves eseményen.

Adele a 65. alkalommal megrendezésre kerülő Grammy-díjátadón Los Angelesben 2023. február 5-én. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)