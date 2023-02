Egy jósnőnek köszönheti élete egyik legnagyobb szerencséjét Matthew McConaughey

Az 53 éves színész nemrég a Vanity Fairnek elmondta, hogy éppen azon gondolkodott, hogy részt vegyen-e a 2003-as romantikus vígjátékban, amikor jelet kapott az univerzumtól.

Matthew McConaughey: A fortune teller told me to do 'How to Lose a Guy in 10 Days' https://t.co/PEElGN9YYz pic.twitter.com/lQcM55JQ58

— Page Six (@PageSix) February 3, 2023