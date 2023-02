Jóképű fiai kísérték a premierre a vadító vörösben feszítő Pamela Andersont

Pamela Anderson élete eddigi legikonikusabb ruhájában jelent meg a minap új Netflix-dokumentumfilmje, a Pamela, A Love Story premierjén Los Angelesben. Az élénkpiros, földig érő estélyit, amely szinte megidézte a színésznő Baywatch-fürdőruháját, Naeem Khan tervezte.

A megjelenés kétségtelenül nagy sikert aratott a közönség köreiben, az 55 éves színésznő szó szerint elcsavarta minden jelenlévő és rajongó fejét.

Anderson a vörös szőnyegen fiával és producerével, Brandon Thomas Lee-vel és Dylan Jagger Lee-vel, valamint a dokumentumfilmjének rendezőjével, Ryan White-tal sétált végig.

Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee és Ryan White a Pamela, a Love Story premierjén New Yorkban 2023. február 1-jén. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images for Netflix)