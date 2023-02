II. Erzsébet királynőt akarta megölni a számszeríjas betörő

Chail a londoni központi büntetőbíróság – utcája után közkeletű nevén az Old Bailey – bírói tanácsa előtt pénteken kezdődött büntető perben elismerte az életveszélyes fenyegetés és a töltött fegyver viselése címén ellene megfogalmazott vádakat is.

A dél-angliai Southampton közelében élő vádlottat 2021. december 25-én reggel fogta el a rendőrség a windsori kastélypark nyilvánosan nem látogatható részén, az uralkodó lakosztályához vezető kapu közelében. Az incidens időpontjában II. Erzsébet királynő és legalább húsz családtagja is a windsori rezidencián volt, köztük az uralkodó három fia, Károly akkori trónörökös – aki édesanyja tavaly szeptemberi halála után III. Károly néven lépett trónra -, valamint András yorki herceg és Eduárd, Wessex grófja.

