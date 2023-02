Esküvőre készült Bruce Lee fia, amikor lelőtték – mai napig érthetetlen ami A holló forgatásán történt

Ma lenne 58 éves Bruce Lee fia, Brandon Lee. A fiatal színészt mindössze 28 éves korában lőtték meg A holló forgatásán Wilmingtonban. Az esküvője alig egy hónappal halála után lett volna.

Az 1994-es film egy fiatal rockzenészről szól, aki brutális gyilkosság áldozata lesz, de visszatér a halálból, hogy bosszút álljon. Az alkotás a bemutató óta eltelt években kultikussá vált, ebben közrejátszott az is, hogy Brandon Lee a forgatáson lelte halálát egy baleset miatt: vaktöltény helyett éles lövedékkel lőttek rá. A történtek a mai napig nem tisztázódtak. Mindössze nyolc nap lett volna hátra a forgatásból, így végül az a döntés született, hogy Lee kaszkadőrének segítségével, és speciális technikákat használva befejezik a filmet.

Brandon Lee (Fotó: Getty/ Barry King/WireImage)

Rémálmok gyötörték a színészt, aki véletlenül megölte

A forgatáson Michael Massee húzta meg a ravaszt. A színész 2016-ban hunyt el, 64 éves korában. Élete végéig kísértette a tragédia, A holló forgatása utáni következő évben nem is vállalt komolyabb szerepet és később bevallotta hogy rémálmai vannak a történtek miatt. Egy interjúban elárulta azt is, hogy egyszer sem volt képes végignézni a filmet.

Brandon Lee esküvőre készült

Brandon Lee 1992-ben jegyezte el kedvesét, Eliza Huttont, akivel a 20th Century Fox stúdió központjában találkozott. Az esküvőt 1993. április 17-én akarták megtartani, amikorra már véget ért A holló forgatása.

Brandon Lee és Eliza Hutton (Fotó: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images)

Apja mellé temették el Seattle-ben

Bruce Lee és Linda Lee Cadwell gyermekeként 1965. február 1-jén született Oaklandben, Kaliforniában. Nyolcéves volt amikor édesapja meghalt. Hasonlóan Bruce Leehez ő is színész lett és harcművészetet is tanult.

Az első filmszerepét 20 éves korában kapta 1986-ban, később szerepelt a Leszámolás Kis-Tokióban című filmben is, de legjobb mozija és sajnos a utolsó is, A holló volt.

Bruce Lee fiával és édesanyjával. (Fotó: Michael Ochs Archive/Getty Images)

Bruce és Brandon Lee

Bruce Lee mindenkinél jobban verekedett, s noha felnőttkorában csak négy filmet készített, mégis kultikus sztárrá, valóságos félistenné vált. A 70-es évek elején keleten népszerűbb volt, mint a Beatles nyugaton. Hatására milliók fordultak a kungfu, a karate és a kínai filozófia felé. Legutóbb arról is írtunk, kiderült, hogy mi okozhatta a végzetét, ami sok kérdést vetett fel. De fia váratlan, tragikus halála is hozzájárult ahhoz, hogy a családjukkal kapcsolatban az utóbbi évtizedekben számtalan összeesküvés-elmélet osztottak meg egymással a rajongók.

