Elhunyt az Addams Family sztárja

Lisa Loring Lisa Ann DeCinces néven született a Marshall-szigeteken lévő Kwajeleinben 1958. február 16-án.

A színésznő az Addams Family című amerikai televíziós sorozattal vált ismertté, amiben Wednesday Addamset alakította. Az 1964 és 1966 között futó, két évadot megélt alkotást fekete-fehérben forgatták, összesen 64 epizód készült.

Rest in Peace Lisa Loring, the original Wednesday Addams.

The original Wednesday dance with Ted Cassidy from the 1964 episode, Lurch Learns to Dance. pic.twitter.com/ri3wTorYUo

