Elárulta titkát, ez a diéta, tartja formában Tom Cruise-t

Legutóbb a Top Gun – Maverick nézői konstatálhatták, hogy Tom Cruise milyen szépen öregszik, pontosabban alig öregszik. Hatvanévesen úgy néz ki, mint akinél 35 éves korában megállították az időt. Ez nem a botoxnak és egyéb szépészeti beavatkozásokak köszönhető – azt már régen főműsoridőben elemeznék a plasztikai sebészek –, hanem az életmódjának. Rengeteg edzés és extrém fiatalító étrend.

Na jó, de mit eszik Cruise? Először érdemes sorra venni, mit nem. Alacsony kalóriás étrendjében tiltólistán vannak azok a fogások, amelyek egekbe küldik a glikémiás idexet: ezeket összefoglalóan szénhidrátoknak hívjuk. Tehát nuku cukor, vagy csak nagyon ritkán. Viszont minden jöhet, amit a tenger kínál.

Tom Cruise A múmia premierjén New Yorkban 2017. június 6-án. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

A listán első helyen áll a homár, az is grillezve. Ez a hajdan lenézett étel, amit Amerikában úgy csúfoltak, hogy a „szegények kajája”. szédítő karriert futott be az egészséges táplálékok versenyében (az árát illetően is). Alig van benne kalória, nulla szénhidrát, viszont csupa fehérje, ami az izmok építéséhez elengedhetetlen, márpedig Cruise számára ez a szempont elsődleges fontosságú. Egyébként mindenféle tengeri herkentyű jöhet grillezve vagy marinálva, és persze naponta egy raklap zöldség, nyersen vagy szintén grillezve.

via GIPHY

Ha gyümölcs, akkor persze eper, minden mennyiségben. Hiszen nem hizlal, viszont finom. A többi gyümölcsben túl sok a glükóz, úgyhogy nem játszanak.

Mivel Tom is emberből van, néha megengedi magának a gyorskaját és az olasz tésztákat, részben kényeztetés céljából, illetve társasági események alkalmával, amikor mégis ciki lenne egy bödön bébirépát majszolni a sarokban.

Kapcsolódó tartalom

Tom Cruise természetesen ismét csúcsformában van a Mission: Impossible széria következő részében (Mission: Impossible: Leszámolás Első Rész), amellyel kapcsolatban már tudni lehet, hogy a filmtörténet legmerészebb kaszakdőrmutatványa látható benne.