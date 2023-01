Shakira anyósa nem hagyta annyiban, reagált a boszorkánybabára

Az interneten nemrég elterjedt egy videó, amelyen látható, hogy Shakira barcelonai házának erkélyére egy boszorkánybabát függesztett ki – írta a The Sun.

A baba pontosan Bernabéu házára néz. A spanyol média szerint az anyós eleinte rossz viccnek vette, mostanra viszont úgy érzi, hogy az énekesnő rontással fenyegeti.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law’s house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023