Elhunyt A farm, ahol élünk egykori gyereksztárja

Lance Kerwin A farm, ahol élünk színésze 62 éves korában hunyt el.

Hatvankét éves korában meghalt Lance Kerwin, aki a hetvenes és nyolcvanas évek egyik nap televíziósztárja volt. A színész gyászhírét lánya, Savannah osztotta meg a közösségi médiában. A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

„Hálásak vagyunk minden kedves szóért és imáért, amit most Lance-ért és értünk mondotok.”

Kerwin 1960-ban született a kaliforniai Newport Beachen. Öt testvér közül a legfiatalabbként egy filmes családban nőtt fel, ahol az apja színésztanár, az anyja pedig tehetségkutató volt.

Első tévészerepét 13 évesen kapta, amikor 1974-ben szerepelt a Vészhelyzet! egyik epizódjában.

Kerwin hamarosan a kis képernyők egyik alapdarabjává vált, vendégszerepelt többek között a Gunsmoke, a Wonder Woman és A farm, ahol élünk című sorozatokban.

Az 1980-as és 90-es években is folytatta a színészkedést, számos rövid életű sorozatban és tévéfilmben szerepelt. Utoljára a 2002-es The Wind & the Reckoning című drámában szerepelt.

Kerwin és első felesége, Kristen Lansdale házassága válással végződött. Második feleségét, Yvonne-t 2000-ben vette feleségül.

Egy 2010-es cikkből kiderült, hogy Kerwin Hawaiira költözött, és ott öt év próbaidőre ítélték, miután bűnösnek vallotta magát lopás vádjában.

A Deadline szerint Kerwin nehéz időket élt meg a törvénnyel való összetűzése óta eltelt években és több egészségügyi problémával is küzdött.