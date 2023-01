Beyoncé félretette az LMBTQ-ról vallott nézeteit egy dubaji luxusszálloda kedvéért

Több rajongója kritizálta Beyoncét a közösségi médiában, amiért ismét fellépett Dubajban. Az Egyesült Arab Emirátusok egyik legnagyobb tagállama egyebek mellett szigorú törvényeiről ismert, amelyek korlátozzák a nők, valamint az LMBTQ-közösséghez tartozók jogait.

A 41 éves énekesnő a Daily Mail információi szerint 24 millió dollárt, vagyis csaknem 8,5 milliárd forintnak megfelelő összeget kapott a fellépésért.

Sok rajongó felhívta a figyelmet arra, hogy az énekesnő a 2019-es GLAAD Media Awards átadó beszédében mesélt a nagybátyjáról, akit a legcsodálatosabb meleg férfiként írt le.

„A HIV-vel való küzdelmének tanúja lenni az egyik legfájdalmasabb élmény volt, amit valaha átéltem. Remélem, hogy az ő küzdelmei arra szolgálnak, hogy más fiatalok számára is megnyissák az utakat a szabadabb élethez.

– fogalmazott a Grammy-díjas énekesnő beszédében.

A közösségi média felületein rengetegen felháborodtak azon, hogy a sztár miért akart Dubajban fellépni, hiszen nincs szüksége a pénzre.

„Sziasztok, lenne egy kérdésem… meg tudná valaki magyarázni, hogy a múlt hónapban miért fújt mindenki David Beckhamre, és most miért ünnepli Beyoncét, amiért fellép Dubajban? Egyik szabály vonatkozik az egyikre, és egy másik a másikra?” – írta Twitter-oldalán Kitty Scott-Claus, a „RuPaul – Drag Queen leszek!” című műsor egyik szereplője.

Hi I have a question.. can someone explain why everyone was cancelling David Beckham the other month but now celebrating Beyoncé for performing in Dubai? One rule for one and one for another?

— Kitty Scott-Claus (@kittyscottclaus) January 22, 2023