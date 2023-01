Rá sem ismerni, megmutatta nagy fogyását a népszerű színész

A Fargo, A kutya karmai között és a Breaking Bad sztárjára szinte rá sem ismerni, befestette a haját és öltönyből is néhány mérettel kisebbet kellett vennie.

Jesse Plemons a minap megmutatta új külsejét a Christian Dior divatbemutatón, ahová feleségével, Kirsten Dunsttal érkezett.

A 34 éves színész egy grafitszürke öltönyben érkezett, a bemutató előtt pedig Kirstennel megálltak, hogy pózoljanak a kameráknak.

Jesse alig néhány hónappal ezelőtt forgatta le Emma Stone-nal közös új filmjét, ami az And címet kapta. A színészt már a forgatáson készült lesifotókon is világosabb hajszínnel és látványosan karcsúbb testalkattal lehetett látni, de azt egyelőre nem tudni, hogy a nagy fogyást a film miatt, vagy személyes okokból vállalta be.

A két színész 2016-ban kezdett randevúzni, miután megismerkedtek a Fargo című krimisorozat második évadában. Eljegyzésük híre 2017 januárjában látott napvilágot, amikor Dunst egy szemet gyönyörködtető gyűrűvel az ujján jelent meg a Golden Globe-gálán.

Kirsten Dunst és Jesse Plemons Christian Dior divatbemutatóján Párizsban 2023. január 23-án. (Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

Az esküvőre tavaly nyáron került sor, amelyen a sztárpár két közös gyermeke, a 4 éves Ennis Howard és az 1 éves James Robert is részt vett.