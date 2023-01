Kiderült az igazság Jeremy Renner balesetéről

Jeremy Renner épp felnőtt unokaöccsét próbálta megmenteni attól, hogy a hókotró elüsse, amikor a gép véletlenül ráborult a színészre és összenyomta – derült ki a nevadai seriffhivatal jelentéséből.

Actor Jeremy Renner was trying to stop his snow-removal tractor from sliding and hitting his grown nephew when he was pulled under the vehicle and crushed, a sheriff's report said. https://t.co/bYCkfDo7FF

