Megtörte a csendet a túrázás közben eltűnt színész családja

Julian Sands hozzátartozói megköszönték a dél-kaliforniai rendfenntartó erőknek, hogy kitartóan keresik a Szoba kilátással sztárját.

A 65 éves brit színészt utoljára a Mount Baldy környékén látták túrázni, mielőtt felesége, Evgenia Citkowitz pénteken, január 13-án bejelentette az eltűnését.

Julian Sands' family shares first statement since actor went missing, praises searchers https://t.co/01MKNBD0VW pic.twitter.com/LGCKNDxNr9 — New York Post (@nypost) January 24, 2023

„Szívből köszönjük a San Bernardino megyei seriffhivatal tagjainak, akik koordinálják a mi szeretett Julianünk keresését, és a hősies keresőcsapatoknak, akik a földön és a levegőben is nehéz körülményekkel dacolva próbálják hazahozni Juliant”

– áll a család közleményében.

A mentőcsapatok a Los Angelestől 50 kilométerre északkeletre fekvő San Garbriel-hegységben kutattak, de hétvégén le kellet állniuk a kereséssel az időjárási viszonyok romlása és a lavinaveszély miatt.

Julian Sands a Velencei Filmfesztiválon 2019. szeptember 3-án.(Photo by Matteo Chinellato/NurPhoto via Getty Images)

Amint az időjárás megengedi, helikoptereket és drónokat is kiküldenek, és a földi kutatás is folytatódik – hangsúlyozták a hatóságok. A Kalifornia déli részét pénteken elérő viharzóna miatt a hegyekben is veszélyes helyzet alakult ki. A környéken a közelmúltban két túrázó is életét vesztette.

Sands volt az 1985-ben bemutatott, három Oscar- és 5 BAFTA-díjjal elismert Szoba kilátással egyik sztárja. Később olyan produkciókban láthatta a közönség, mint a Warlock, az Arachnophobia – Pókiszony, a Meztelen ebéd vagy a Las Vegas, végállomás. Az 1980-as évektől folyamatosan dolgozott a televízióban és a filmiparban is.

