Így néz ki ma a Dallas szőke szépsége – az egykori Lucy Ewing már kétszeres nagymama

Több mint negyven évvel a nagysikerű szappanopera-sorozat első része után, Charlene Tilton ma is igazi bombanő.

A Dallas című sorozat főszereplői (Fotó: CBS Photo Archive/Getty Images)

A Dallas című sorozat 14 évadon keresztül futott, ez idő alatt pedig sorra váltották egymást a szereplők. Az egyik karakter, aki az első epizódtól, majdnem a sorozat végéig szerepelt nem más volt, mint Lucy Ewing, akit Charlene Tilton, a bájos szőke fiatal lány alakított.

Charlene Tilton, aki Lucy Ewinget alakította a Dallas című szappanopera-sorozatban 1979-ben (Fotó: CBS archív/Getty Images)

Bár Lucy volt Tilton leghíresebb szerepe, az évek során számos más projektben is szerepelt. A Dallas után szerepelt a The Love Boat, a Laverne & Shirley és a Murder, She Wrote című filmekben, valamint számos sorozatban is.

Charlene Tilton, aki Lucy Ewinget alakította a Dallas című szappanopera-sorozatban 2022. október elsején (Fotó: Jesse Grant/Getty Images for Princess Cruises)

Charlene 1982 és 1984 között Johnny Lee countryénekes felesége volt, házasságukból született a színésznő egyetlen gyermeke, Cherish Lee énekes-színésznő. Cherish 2014-ben állt oltár elé, a lagzit a Southfork Ranchon tartották, ahol a Dallast is forgatták. Tilton 1985-ben újra férjhez ment Domenick Allen zenészhez, de 1992-ben elváltak.

A most 64 éves színésznő két gyermek büszke nagymamája, 2020-ban így nyilatkozott:

„Imádok mama lenni. A két unokámmal töltött idő jelent nekem mindent, nagymamának lenni életem eddigi legjobb munkája.”