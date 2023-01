Tom Hanks még sosem kapott ilyen kemény kritikát

A legendás hollywoodi színésznek idén nem sikerült elkápráztatnia a kritikusokat, rögtön három citromdíjra is esélyes. A legtöbb jelölést a Marilyn Monroe életéről szóló Szöszi című film kapta, a legrosszabb produkciókat díjazó Arany Málnára.

A kétszeres Oscar-díjas Hanks előtt már más sztárok is kaptak Arany Málna-jelölést, köztük Leonardo DiCaprio, Eddie Redmayne, Ben Affleck, Halle Berry, Sandra Bullock, Laurence Olivier, Al Pacino és Marlon Brando is.

Tom Hanks Az ember, akit Ottónak hívtak premierjén Stockholmban 2022. december 13-án. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)

Az “Oscar undok rokonának” nevezett Arany Málna-díjra Tom Hanks három jelölést is kapott idén. Kettőt rögtön az Elvisért: a legrosszabb epizódszereplőként és a legrosszabb szereplőpárosként is. A Disney új Pinokkiója, amit Guillermo del Toro rendezett, hat kategóriában esélyes az Arany Málnára. Hanks a klasszikus új adaptációjában nyújtott alakításáért a legrosszabb színész trófeáját is elviheti.

Az Arany Málna-díjat egy nappal az Oscar-gála előtt, március 11-én osztják ki.

Az Arany Málna-díjátadó logója. (Photo by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Lássuk a 2023-as Arany Málna jelöltjeit:

Legrosszabb színész

Sylvester Stallone – Szamaritánus

Pete Davidson – Marmaduke

Machine Gun Kelly – Jó gyászolást 😉

Jared Leto – Morbius

Tom Hanks – Pinokkió

Legrosszabb film

Jó gyászolást 😉

Szöszi

Pinokkió

A sellő és a Napkirály

Morbius

Legrosszabb színésznő

Diane Keaton – Mack & Rita

Ryan Kiera Armstrong – Tűzgyújtó

Alicia Silverstone – The Requin

Bryce Dallas Howard – Jurassic World: Világuralom

Kaya Scodelario – A sellő és a Napkirály

Legrosszabb férfi mellékszereplő

Evan Williams – Szöszi

Pete Davidson – Jó gyászolást 😉

Xavier Samuel – Szöszi

Tom Hanks – Elvis

Mod Sun – Jó gyászolást 😉

Legrosszabb rendező

Daniel Espinosa – Morbius

Judd Apatow – A buborék

Robert Zemeckis – Pinokkió

Machine Gun Kelly – Jó gyászolást 😉

Andrew Dominik – Szöszi

Mod Sun – Jó gyászolást 😉

Legrosszabb előzményfilm, remake, koppintás vagy folytatás

365 nap: Egy újabb nap

Szöszi

365 nap: Ma

Jurassic World: Világuralom

Pinokkió

Tűzgyújtó

Legrosszabb női mellékszereplő

Mira Sorvino – Lamborghini: The Man Behind the Legend

Fan Bingbing – 355, A sellő és a Napkirály

Lorraine Bracco – Pinokkió

Adria Arjona – Morbius

Penélope Cruz – 355

Legrosszabb forgatókönyv

Jó gyászolást 😉 – Machine Gun Kelly, Mod Sun

Szöszi – Andrew Dominik

Jurassic World: Világuralom – Colin Trevorrow, Emily Carmichael, Derek Connolly

Pinokkió – Robert Zemeckis, Chris Weitz

Morbius – Matt Sazama, Burk Sharpless

Legrosszabb filmes páros

365 nap: Egy újabb nap

Jó gyászolást 😉 – Machine Gun Kelly, Mod Sun

Szöszi

Szöszi – Andrew Dominik

365 nap: Ma

Elvis – Tom Hanks