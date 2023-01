Axl Rose búcsúja könnyeket csalt a szemekbe - végső nyugalomra helyezték Lisa Marie Presley-t

Vasárnap eltemették a szívmegállás következtében 54 évesen elhunyt Lisa Marie Presley-t. A család és a barátok Gracelandben gyűltek össze, hogy búcsút vegyenek Elvis egyetlen lányától, aki két évvel azután hunyt el, hogy fia, Benjamin 27 évesen öngyilkos lett.

Lisa Marie-t apja és a többi elhunyt családtag mellett helyezték örök nyugalomra a memphisi kastélyban. Édesanyja, Priscilla Presley – aki akkor vált el Elvistől, amikor lányuk négyéves volt – sírva olvasta fel Az öreg lélek című verset, melyet a The Sun szerint Lisa Marie 14 éves lánya, Harper írt.

“Egy összetört szív volt az, ami a halálát okozta” – szólt a a költemény utolsó sora.

Lisa Marie legidősebb lánya, a 33 éves színésznő, Riley Keough végül nem szólalt fel a temetésen, túlságosan megtörte a gyász, amit tovább fokozott, hogy első gyermeke, aki a legnagyobb titokban a napokban jött világra, már nem ismerheti meg a nagymamáját.

Riley helyett férje, Ben Smith-Petersen olvasta fel a gyászbeszédet:

A temetésen beszédet mondott továbbá András herceg egykori felesége, Sarah Ferguson is, aki Lisa Marie közeli barátja volt. Soraiban a néha királynőt, II. Erzsébetet idézte:

Axl Rose delivered a solo piano rendition of Guns N' Roses' "November Rain" in tribute to Lisa Marie Presley during her funeral at Graceland on Sunday. pic.twitter.com/fZOKFpwmbT

