Jó hírt kaptak a The Last of Us rajongói

Bár a tévénézők manapság érthető módon arra vannak kondicionálva, hogy ne kötődjenek túlságosan egy általuk kedvelt sorozathoz, nehogy a streaming szolgáltatás, amelyen vetítik, valamilyen kiismerhetetlen okból törölje azt, a The Last of Us rajongóinak egyelőre egyáltalán nincs miért aggódniuk, hiszen a videójátékból készült HBO sorozat egyelőre rekordokat döntöget nézettségben és hiába nem rendelték még be hivatalosan a második évadot, az szinte borítékolható, hogy a csatorna megújítja egy újabb etapra a szériát.

HBO’s ‘The Last Of Us’ Season 2 Is Essentially Guaranteed Already https://t.co/vpX1jM08OL — Forbes Games (@ForbesGames) January 22, 2023

A The Last of Us egyszerűen túl jól teljesít ahhoz, hogy bárki aggódjon amiatt, hogy nem kap második évadot, és tekintve, hogy a készítők már elmondták, hogy a 2. évad valószínűleg csak a második játék felét tenné ki, lényegében egy 3. évadot is csinálniuk kell, hogy kerek legyen a sztori.

Pedro Pascal és Bella Ramsey a The Last of Us premierjén Los Angeles-ben 2023. január 9-én. (Photo by Steve Granitz/FilmMagic)

Miért olyan biztos, hogy berendelik a The Last of Us második évadát?

A The Last of Us a Boardwalk Empire 2010-es bemutatója óta a második legnagyobb premier az HBO-n, csak a Sárkányok háza előzi meg.

Két nap alatt csak az Egyesült Államokban 10 millióan nézték meg a The Last of Us premierjét.

A The Last of Us a Rotten Tomatoes-on a kritikusoktól az egekbe szökött 99%-os, a közönségtől pedig még megdöbbentőbb, 95%-os értékelést kapott. Az IMDB-n is 9,4/10-es értékelést kapott, ami jelenleg holtversenyben a történelem legmagasabbra értékelt sorozata olyan remekművekkel együtt, mint a Breaking Bad és a Band of Brothers, és még a The Last of Us írójának, Craig Mazinnek a legutóbbi sorozatát, a 9,3-ra pontozott Csernobilt is megelőzi.

A The Last of Us-szal kapcsolatban elképzelhető, hogy a hosszú távú terv nem csak az, hogy mindkét játékot három évadon keresztül adaptálják, de mire a 3. évadot leadják, valószínűleg 2026-ban, teljesen elképzelhető, hogy a Naughty Dog kiadja a The Last of Us 3. részét, vagyis a sorozat 4-5. évadának cselekménye is adott lesz.

