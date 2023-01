Újra együtt a kétezres évek sikersorozatának sztárjai

A Buffy, a vámpírok réme két színésze, Sarah Michelle Gellar, aki a címszereplőt és James Marsters, aki Spike-ot alakította, kéz a kézben mosolyogtak a kameráknak a színésznő új sorozatának, a Wolf Packnek a premierjén Los Angelesben.

Tizenkilenc évvel a Buffy, a vámpírok réme után, úja együtt a sorozat két sztárja, a 45 éves Sarah Michelle Gellar és a 60 éves James Marsters. A két színész hét évadon át, 1997-től 2003-ig szerepelt a sikeres vámpírsorozatban.

A színésznő egy látványos, virággyöngyökkel díszitett miniruhát viselt a Wolf Pack premierjén. Sarah Michelle-nek több okból is különleges volt az este. A bemutatóra két férfi is elkísérte, régi kollégája James Marsters mellett férje, Freddie Prinze Jr. is ott mosolygott mellette a vörös szőnyegen, ahol több mint egy évtized után jelentek meg újra együtt.

A két színész 1997-ben a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című amerikai tinihorror forgatásán ismerkedett össze, majd három év elteltével sort kerítettek első randijukra. 2002-ben összekötötték az életüket, de a családalapítással még vártak, először mindketten karrierijükre összpontosítottak. 2009-ben megszületett kislányuk, három évvel később pedig a kisfiúk.

