A csillagokban megírva? Egy nő meghökkentő fényképre bukkant a régi képeit nézegetve

Jennifer Lawson elvált édesanya megdöbbenve fedezett fel egy fotót, amelyen kisfiát örökítette meg egy monster truck show-n, azonban nemcsak fiát, hanem az akkor még vadidegennek számító anyósát is lefotózta, aki a fia háta mögött ült – olvasható a Daily Star cikkében.

A fénykép még 2018-ban készült. Azóta Jennifer összeházasodott a fényképen látható Marilyn Lawson fiával. A házaspárnak már két közös gyerek is született.

Jennifer Lawson elmondta, az akkor ötéves fiával kicsit késve érkeztek a műsorra, szinte az összes hely foglalt volt már. Aztán észrevettek egy szűk helyet, az akkor még idegennek számító Marilyn Lawson mellett.

