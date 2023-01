Kiszivárgott Jeremy Renner horrorisztikus segélyhívása

A TMZ által nyilvánosságra került hangfelvételen a Bosszúállók 52 éves sztárja fájdalmában nyöszörög a háttérben, miközben egy szomszéd segítségért könyörög a diszpécsernek.

„Valaki van a házam előtt, elütötte egy hókotró. Teljesen összenyomta. A jobb mellkasa és a felsőteste, a bordái, úgy néz ki, mintha összezúzódtak volna. A feje is megsérült.”

A szomszéd a hangfelvételen elmondta, hogy Renner alig kap levegőt és borzasztó fájdalmai vannak, majd pár perc elteltével kétségbeesve hozzátette, hogy a színész kezdi elveszíteni az eszméletét.

Jeremy Renner's terrifying 911 call: 'He's been crushed, 'in a lot of pain' https://t.co/Las8Q9fP99 pic.twitter.com/4EIXyPkswx

— Page Six (@PageSix) January 19, 2023