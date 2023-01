Csalással vádolják a gyógyíthatatlan kórral küzdő Christina Applegate-et

Christina Applegate 2021 augusztusában fedte fel a nyilvánosság előtt gyógyíthatatlan betegségét, azaz, hogy szklerózis multiplex-szel diagnosztizálták. A színésznő a betegség egyre komolyabb tüneteit tapasztalta, ennek ellenére leforgatta a Dead to Me című sorozatának harmadik évadát.

Applegate a minap jelöltként vett részt vett a Critics Choice Awards díjátadóján. Diagnózisa óta ez volt az első rangos esemény, amelyen megjelent.

A színésznő botra támaszkodva mosolygott a kameráknak, de a boldog mosoly mögött mindenki észrevette, mennyire megviselte a betegség, ami miatt közel 20 kilót hízott az elmúlt néhány hónapban.

Applegate-et a díjátadó után privát üzenetben vádolta meg egyik követője aki azt állította, hogy a színésznő kés alá feküst.

Az 51 éves színésznő később képernyőfotót tett közzé Twitteren az üzenetről, amire csak annyit válaszolt: „ez nem volt szép.”

Sooooo I made the unfortunate decision to look at some comments on an article from people mag about me and my kids at the CCA.Of course I told her that it wasn’t nice. This was her reply.What is wrong with people. By the way, I laughed. pic.twitter.com/82De0yPi7o

— christina applegate (@1capplegate) January 17, 2023