A 73 éves Richard Gere álmai nőjét ölelte a vörös szőnyegen

A színész és fiatal felesége ritkán jelennek meg nyilvános eseményen, de amikor igen, akkor övék a reflektorfény.

Richard Gere már bőven a 60-as éveit taposta, amikor megismerkedett a nagy Ővel, a nála 33 évvel fiatalabb Alejandra Silvával. A pár 2014-ben találkozott, amikor a színész Alejandra szüleinek szállodájában töltött pár napot Positanóban. Hamar szerelembe estek, majd mielőtt összeköltöztek volna, Alejandra áttért a buddhizmusra is. Esküvőjüket 2018 áprilisában tartották Gere birtokán.

Richard Gere, 73, and wife Alejandra Silva, 39, make rare red carpet appearance https://t.co/w0KkhfnMtm pic.twitter.com/AlKmgcOwT6 — Page Six (@PageSix) January 18, 2023

Richard ritkán mutatkozik vörös szőnyeges eseményen, most azonban kivételt tett, és gyönyörű feleségével az oldalán megjelent új filmje, a Maybe I Do premierjén. Míg a Micsoda nő! sármőrje egy fekete öltönyt választott az alkalomra, addig felesége egy meseszép, mélyen dekoltált, testhezálló piros estélyiben tündökölt.

Kapcsolódó tartalom

A párnak két közös gyermeke született, a fiukról azonban egyáltalán nem mesélnek a sajtónak, kisebbik csemetéjük nevét a mai napig nem árulták el.