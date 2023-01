Őrületes a hasonlóság! Így néz ki az Amy Winehouse-t alakító színésznő

A Back to Black című film első fotóján a főszerepet játszó, Marisa Abela látható a néhai hétszeres Grammy-győztesnek öltöztetve.

A filmdráma, amely a Winehouse család hozzájárulásával készült, az énekesnő rövid, de felejthetetlen útját, valamint tragikus halálát dolgozza fel.

A Rehab énekesnője 2011-ben, 27 éves korában halt meg alkoholmérgezésben.

