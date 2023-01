Mintha megérezte volna, ez volt Elvis Presley lányának utolsó kívánsága

Elvis Presley lánya január 12-én 54 évesen szívmegállásban hunyt el. Néhány nappal tragikus halála előtt Lisa Marie meglátogatta néhai fia, Benjamin sírját a Graceland-birtokon, és kérte, hogy mellé temessék majd el – számolt be a People magazin.

