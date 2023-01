Ez Gerard Butler B terve, ha otthagyná a filmipart

Ha ez az egész színészkedés nem jönne össze Gerard Butlernek, akkor egy másik, sokkal hétköznapibb foglalkozáson gondolkozik: vadőrként dolgozna.

Gerard Butler reveals his surprising job choice if acting didn’t work out https://t.co/uoFtrcmIwx pic.twitter.com/7nSOo6Kl6h

— Page Six (@PageSix) January 14, 2023