Nem rejtegeti tovább, elárulta titkát a gyönyörű filmsztár

A színésznő képtelen volt tovább rejtegetni a magánéletét érintő nagy változást.

Carey Mulligan várandós, harmadik gyermekét várja Marcus Mumforddal, erősítette meg a színésznő képviselője a People magazinnak.

Mulligan a minap az American Film Institute díjátadóján lépett a vörös szőnyegre a kritikusok által is elismert She Said című filmje kapcsán, gömbölyödő pocakját azonban ügyesen leplezte bő fekete ruhájában.

A színésznő és a 35 éves Marcus, a Mumford & Sons nevű folkzenekar énekese 2011-ben jegyezték el egymást, mindössze öt hónappal azután, hogy elkezdtek randizni. A következő évben a pár Angliában kötötte össze az életét 200 vendég, köztük olyan sztárok előtt, mint Colin Firth, Jake Gyllenhaal és Sienna Miller.

A pár 2015 szeptemberében köszöntötte első gyermekét, a most 7 éves Evelyn Grace-t. Két évvel később A nagy Gatsby 37 éves színésznője életet adott fiuknak, a most 5 éves Wilfrednek.