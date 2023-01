Brendan Fraser könnyekben tört ki a színpadon: „32 évembe telt, mire idáig eljutottam”

A színészt elöntötték az érzelmek, miután átvette a legjobb színésznek járó díjat a Critics Choice Awards-on.

Brendan Fraser olyan nagysikerű produkcióknak köszönheti a hírnevét, mint A múmia-filmek, vagy Az őserdő hőse. Karrierje azonban évekig parkolópályán pihent, hogy aztán egy olyan műben mutassa meg, hogy még igenis számít a neve és a tehetsége Hollywoodban, mint az Darren Aronofsky rendezte A bálna.

Brendan Fraser delivers emotional acceptance speech during Critics Choice best actor win for 'The Whale' https://t.co/4lylyAVlHp pic.twitter.com/73JRKLickC — New York Post (@nypost) January 16, 2023

„Ez a film a szerelemről szól. A megváltásról. Arról, hogy megtaláljuk a fényt egy sötét, kilátástalan helyen is. Szerencsés vagyok, hogy én játszattam Charlie-t és, hogy egy ilyen fantasztikus stábban dolgozhattam.”

Brendan beszéde végén remegő hangon megjegyezte: „32 évembe telt, mire idáig eljutottam.”

A filmben a színész egy 270 kilós tanárt alakít, aki egy szerette elvesztése után bánatevésbe kezd, és kétségbeesetten próbál kapcsolatot létesíteni 17 éves lányával.

Alakításába minden néző szíve belesajdul, nem hiába tartják a következő Oscar-díjátadó egyik legnagyobb esélyesének. A bálna 2023. február 16-án debütál a hazai mozikban.

A színész hosszú szünet után tért vissza a filmvászonra, a 2013-as Szökés című akciófilm óta először lesz látható ismét főszerepben. Brendan Fraser éveken át küzdött mély depresszióval, ami miatt a rivaldafénytől is távol maradt. Az elmúlt években főként sorozatokban szerepelt, úgy mint a Doom Patrol, A keselyű három napja vagy a Bizalom.

A múmia sztárja idén szerepet kapott Martin Scorsese legújabb westernfilmjében, a Killers of the Flower Moonban, valamint Dawn Olivieri és Marcia Cross oldalán a Behind the Curtain of Night című filmben.