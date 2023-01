A Presley-átok érte utol Elvis lányát? Tragédiák sora sújtotta évtizedeken át a családot

A Presley család átka még évtizedek után is szedi az áldozatait, ezúttal a Elvis egyetlen lánya, Lisa Marie hunyt el tragikusan korán, 54 éves korában, szívmegállás következtében.

A négygyermekes énekesnő szerencsétlen volt a szerelemben, négy férj után egyedül maradt, de életének legmélyebb sebeit okozó tragédiái nem a válásokkal, hanem gyermekkorában kezdődtek. Ötéves volt, amikor szülei elváltak, és alig volt kilenc, amikor 1977-ben meghalt az apja, a rock and roll királya.

Dátumozatlan fekete-fehér kép Elvis Presleyrõl, a rock and roll királyáról. (MTI/EPA/PA)

A Presley átok

Közel 46 év telt el Elvis Presley halála óta, aki 1977. augusztus 16-án, egy nappal azelőtt, hogy új turnéra indult volna, szívroham következtében halt meg otthonában, Gracelandben.

Halálát az egész világ gyászolta. Tömegek gyűltek össze, hogy tisztelegjenek a “rock and roll királya” előtt, aki a 20. század egyik legjelentősebb kulturális ikonja volt.

Elvis 1954-ben a memphisi Sun Records kiadónál kezdte énekesi karrierjét. Alig két évvel később, 1956-ra már nemzetközi szupersztárrá vált. 1967. május 1-jén Elvis feleségül vette Priscilla Beaulieu színésznőt Las Vegasban, egy évre rá pedig meg is született egyetlen lányuk, Lisa Marie, házasságuk azonban öt évvel később véget ért. Ahogy pedig az ultrahíres családok esetében oly gyakran előfordul, az élet a kezdetekben sem volt olyan idilli, mint amilyennek látszott.

Élete utolsó éveiben Elvis egészsége is erősen megromlott az évekig tartó drogfogyasztás és a zsíros, sült ételekből álló étrend miatt csak árnyéka volt önmagának.

Halála idején glaukómában, magas vérnyomásban, májkárosodásban szenvedett, amelyek mindegyike felerősítette a drogfogyasztást.

Elvis életét kezdettől fogva tragédia jellemezte

1935. január 8-án született a Mississippi állambeli Tupelóban. Egypetéjű ikertestvére, Jesse Garon Presley 35 perccel előtte jött világra, halva született. Évekkel később édesanyja, Gladys elvetélt testvérével, ami csak megerősítette a védelmező és szoros kapcsolatot, egyetlen életben maradt fiával.

1958-ban Elvist besorozták az amerikai hadseregbe. Ugyanezen év augusztusának elején sürgősségi szabadságot kapott, hogy meglátogathassa édesanyját, akinél hepatitiszt diagnosztizáltak, és gyorsan romlott az állapota. Két nappal később, 46 éves korában szívelégtelenségben meghalt.

Elvis teljesen összetört: “Elvesztettem az egyetlen embert, akit valaha is szerettem” – mondta édesanyja halála után.

A tragédiák tovább folytatódtak…

Az Elvis halála óta eltelt évtizedekben a Presley család, beleértve volt feleséget, Priscillát, lányát, Lisa Marie-t és Elvis négy unokáját, saját démonaikkal küzdöttek: függőségek, adósággok és a gyász.

1993-ban, 25. születésnapján Lisa Marie lett apja 100 millió dollárra becsült vagyonának egyedüli örököse, amiből gyakorlatilag egy fillér sem maradt. Egy 2018-as bírósági dokumentumokban azt állította, hogy korábbi üzleti menedzsere mindössze 14 000 dollárra csökkentette a hatalmas vagyont.

Az örökség elvesztése mellett az énekesnő rendszeresen szerepelt magánélete kapcsán is a címlapokon. Küzdött a drogokkal, nagy port kavartak rövid házasságai előbb Michael Jackson popénekessel, majd Nicolas Cage filmszínésszel. Majd Danny Keough-val való házasságából Lisa Marie-nak két gyereke született, Riley Keough színész és Benjamin Keough. Később Michael Lockwooddal kötött házasságot, ikreik születtek, Harper és Finley Lockwood.

A legtöbbet persze Jacksonnal való kapcsolatáról cikkeztek, melyet beárnyékoltak az énekes ellen felhozott molesztálási vásak. Bár frigyüket akkoriban az “évszázad házasságának” nevezték, a dolgok, hamar rossz irányba fordultak.

Két év házasság után az énekesnő 1996 elején kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva beadta a válókeresetet.

A függőségek hálójában

Akárcsk Elvis, lánya is évekig mérgezte testét. Nem sokkal ikrei születése után Lisa Marienak opiátokat írt fel az orvosa a fájdalmai csillapítására, melyeknek hamar a függőjévé vált. Az énekesnő évekig küzdött addiktológiai szakemberek segítségével, hogy maga mögött hagyhassa a gyógyszereket, melyekben legnagyobb inspiráló erőt gyönyörű gyermekei jelentették számára. Aztán 2020-ban, minden előjel nélkül eldobta magától az életét legidősebb fia, Benjamin. Egy fejlövéssel csatlakozott azokhoz a legendás zenészekhez, művészekhez és sztárokhoz, akik 27 éves korukban hunytak el.

Egyesek szerint Benjamin maga is tagja szeretett volna lenni a 27-es klubnak, melyet Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison és Amy Winehouse alkot. Egy kor, amikor a test már nem tudja elviselni a függőséget. Mert igen, több zenész esetében a drog, az alkohol volt a valódi démon. Egy megszemélyesített balsors, ami megbetegít vagy a halálba hajszol.

Persze Benjamin Keough esete nagyban eltér a többiekétől, de az még így is megállja a helyét, hogy a rock ‘n’ roll továbbra is szedi az áldozatait. Gondoljunk csak bele, milyen lehet a műfaj Királyának, de ha pontosabban fogalmazunk, örökségének az árnyékában élni. Nem kizárt, hogy Benjamin számára óriási teher volt Elvis unokájának lenni.

Benjamin egész életét beárnyékolta a családi átok, küzdelmeibe egy barátját is beavatta:

“Ben egyszer azt mondta nekem: Az emberek szerint csodálatos lehet, hogy az vagy, aki, de ez egyben átok is, mert nem lehetsz az, aki lenni akarsz. Nem lehetsz normális, mert nem születtél normális családba. Tudom, hogy Ben hihetetlenül büszke volt a nagyapjára, de azt is szívszorítónak találta, hogy soha nem találkozott vele. Annyira hasonlított is rá, és ez nem lehetett könnyű.”