Felismerhetetlenre maszkírozták a filmsztárt, kitalálja, ki ő?

Az HBO most forgatja egyik legújabb, a The Sympathizer címet viselő sorozatát, de a főszerepet alakító színész szinte teljesen felismerhetetlen lett.

Az 57 éves színész a Marvel-filmekben már jó pár női szívet elrabolt, de legújabb szerepében, kopaszodó vörös hajjal nem valószínű, hogy gyarapítja a tábort.

A színészt egy göndör, vörös parókában látták, amelynek hajvonala jócskán a feje közepén kezdődik.

Robert Downey is practically UNRECOGNIZABLE while filming his new HBO series The Sympathizer https://t.co/giGA36EUmg

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 12, 2023