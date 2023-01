Kínos baki! Mindenki Kate Winslet elrontott frizurájáról beszél

1997 december 19-én mutaták be a mozikban a Titanic című filmet, amit msot 25. évfordulója alkalmából ismételten műsorra tűznek a mozikban, ráadásul digitálisan felújított verzióban. A filmhez új plakátot is készítettek, ami azonban egyáltalán nem váltotta ki a rajongók tetszését.

'Titanic' fans baffled by Kate Winslet's 'hideous' hair on 25th anniversary poster https://t.co/GTPHfzbLQe pic.twitter.com/L3wO4JUwOw

Kate Winslet merőben új külsővel látható a poszteren, mint ahogyan azt a filmbből megszokhattuk, a Twitteren kisebb kommentáradatott indított a színésznő felemásra photoshoppolt frizurája. A mahagóni árnyalatú göndör fürtök szőkésbarnára változtak, de ez lenne a legkevesebb, Kate haja ugyanis míg az egyik oldalom kontyba tűzve látható, a másik oldalt már lágyan vállra omló, ami teljesen elrontja az összképet.

New poster for the 25th anniversary re-release of #Titanic. The film is set to hit theaters again February 10. Watch Titanic in 3D 🕶️

Right Moment to Celebrate with your Valentines 🥰 pic.twitter.com/ILM07qP5Po

