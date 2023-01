Elhunyt Hollywood legendás filmsztárja

Carole Cook, a Tizenhat szál gyertya színésznője szerdán szívelégtelenségben halt meg Beverly Hillsben – jelentette be férje, Tom Troupe színész. Carole szombaton ünnepelte volna 99. születésnapját.

