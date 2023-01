Mindeki elvörösödött a díjatádó színpadán flörtölő Colin Farrelltől

Az idei Golden Globe legjobb és egyben legzavarbaejtőbb beszédét egyértelműen Colin Farrell mondta, amivel a fülig vörösödő Ana de Armas egészen biztosan egyet értene. A színész, aki a vígjátékmezőny jelöltjei közül került ki győztesen A sziget szellemei című filmben nyújtott alakításáért a színpadra érve megragadta az alkalmat, hogy zavarba hozza nem csak a díjat neki átadó Armast, de a gála közönségét is.

Colin Farrell wins the award for Best Actor in a Musical or Comedy Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/gfzrB0JGBw

