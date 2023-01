Kigúnyolták az Elvist alakító színészt a Golden Globe-on elhangzott beszéde miatt

Egyesek úgy vélik, Austin Butler az idő múlásával egyre inkább próbál Elvis Presley-re hasonlítani.

Kedden este Los Angelesben megtartották a 80. Golden Globe díjátadó gálát. A legjobb drámai színész trófeáját Baz Luhrmann Elvis című filmjének sztárja, Austin Butler vehette át.

Amint a 31 éves színész belekezdett köszönőbeszédébe, nem lehetett nem észrevenni, hogy mély hangja még mindig úgy szól, mint amikor Elvist játszotta a filmben – írja a The New York Post.

Congratulations to our Golden Globe winner for Best Actor – Motion Picture – Drama, @austinbutler! 🏆 #GoldenGlobes pic.twitter.com/3J0s10IeXs — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

„Szó szerint semmit sem tudok Austin Butlerről, de tudom, hogy nem így beszél #GoldenGlobes” – tweetelte az egyik néző.

Egy másik hozzátette: „Austin Butler örökké úgy fog beszélni, mint Elvis?”.

Valaki pedig így szólt hozzá a történtekhez: „Őszinte vélemény: Austin Butler egy kicsit ciki”

Hanghordozása megosztó volt a közönség körében, sokan megvédték kedvencüket mondván, hogy a megindító mondandója volt a lényeg, mintsem a hangszíne.

A díjátadón elhangzott beszédében Butler Elvis Presley-nek is köszönetet mondott, beszédét azzal zárta, hogy mennyire szereti az énekest.

A rajongók már egy ideje kiszúrták, mennyit változott Butler hangja, mióta a 2022-es Elvis című zenés életrajzi filmben szerepelt. A színész még viccelődött is ezzel a Saturday Night Live-ban, amikor a múlt hónapban házigazdaként szerepelt a műsorban.

„Vannak emberek, akik azt mondják, hogy mióta Elvist játszottam, megváltozott a hangom” – mondta a december 17-i epizódban. „Hogy mélyebb lett, Elvisesebb. De ez nem igaz. Mindig is ilyen volt a hangom.”

Az Elvis-film 2022 június 22-én debütált a mozikban. Tom Hanks és Austin Butler főszereplésével új szemszögből ismerhettük meg a Király történetét.

A “Király” szerepére Ansel Elgort, Harry Styles és Miles Teller is pályázott, de végül a 30 éves Butler kapta, aki 2018-ben Eugene O’Neill Eljő a jeges című darabjának Broadway-felújításában tűnt fel, amelyben Denzel Washington volt a főszereplő, de Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmjében is szerepelt.

Az ízig-vérig rock and roll moziban Tom Hanks alakítja Presley menedzserét, Tom Parkert, akinek karaktere döntő fontosságú Presley karrierje szempontjából. Parker volt az, aki haknikat szerzett neki, és segítette a karrierjét még azelőtt, hogy világhírű lett, de ő volt az is, aki összehozta számára az első lemezszerződést az RCA Recordszal, majd Hollywoodban is Parker segítségével sikerült megvetnie a lábát.