Jeremy Renner húga a kórházból üzent testvére állapotáról

Biztató üzenet érkezett a népszerű színész egészségi állapotáról.

Január elsején a Bosszúállók színésze szörnyű balesetet szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba súlyos sérülései miatt.

A színész szerencsére javuló állapotban van, azóta már ő maga is üzent a kórházból rajongóinak, barátaink. Most húga, Kym Renner számolt be testvére állapotáról, kedden a People magazinnak elmondta: „Nagyon örülünk, hogy ennyit javult az állapota.”

Így folytatta: „Ha valaki ismeri Jeremyt az tudja, ő egy harcos, és nem szórakozik” – írja a The New York Post.

„Kitűzött egy célt, és abban a tempóban gyógyul. Pozitívan tekint az előttünk álló útra A” – tette hozzá Kym.

Jeremy Renner szilveszter napján egy kocsijával a hóban ragadt családtagját akarta kiszabadítani. Hat és fél tonnás hókotrójával sikerült is eltakarítani az utat, majd kiszállt a munkagépből, hogy beszéljen a kocsiban ülő családtagjával. A hókotró azonban gurulni kezdett, Renner megpróbálta megállítani, de az elütötte.

A rendőrség jegyzőkönyve szerint Rennert reggel kilenckor gyűrte maga alá a hókotró, majd 50 perccel később mentőhelikopterrel, súlyos állapotban szállítottak kórházba. A színész két műtéten is átesett.